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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кравчук о 874-м голе Овечкина: «Александр доказал, что дух сильнее материи. Если профессионал так заряжен в 39 лет, ему по силам побить любой рекорд»

– Что в эти дни в центре внимания хоккейной Северной Америки? – Продолжается раскрутка снайперской гонки Александра Овечкина за Уэйном Гретцки.

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