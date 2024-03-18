ЦИК РФ сообщил, когда объявит официальные результаты выборов

Глава ЦИК заявила о рекордной явке на выборах — проголосовали 77,44 процента избирателей. Это 87 миллионов 113 тысяч 127 человек Не обработанными остаются только 0,26 процента бюллетеней, официально ЦИК РФ подведет итоги выборов президента 21 марта.