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ЦИК РФ сообщил, когда объявит официальные результаты выборов

ЦИК РФ сообщил, когда объявит официальные результаты выборов

Глава ЦИК заявила о рекордной явке на выборах — проголосовали 77,44 процента избирателей. Это 87 миллионов 113 тысяч 127 человек Не обработанными остаются только 0,26 процента бюллетеней, официально ЦИК РФ подведет итоги выборов президента 21 марта.

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