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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Овечкин весьма хорош». Трамп вновь похвалил капитана «Вашингтона» – в речи на параде на арене «Кэпиталс» после инаугурации

47-й президент США, вступивший в должность 20 января, упомянул российского хоккеиста в своем выступлении параде, состоявшемся после церемонии инаугурации на домашней арене «Кэпиталс».

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