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Царьград

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Хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Саудовской Аравии

Хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Саудовской Аравии

Йеменские хуситы нанесли удары по объектам компании Saudi Aramco в Джизане и Янбу. Представитель хуситов сообщил о применении десятков баллистических ракет и беспилотников.

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