Зеленский неожиданно заговорил о Крыме. Политолог сделал прогноз, который вряд ли понравится Киеву

Джаралла объяснил, почему Зеленский заговорил о Крыме по-новому.Политолог Владимир Джаралла считает, что заявление Владимира Зеленского об отсутствии плана по возвращению Крыма не означает изменения позиции Киева, а скорее отражает текущую ситуацию и может быть связано с обсуждением возможных условий урегулирования конфликта.