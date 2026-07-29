Зеленский неожиданно заговорил о Крыме. Политолог сделал прогноз, который вряд ли понравится Киеву

Джаралла объяснил, почему Зеленский заговорил о Крыме по-новому.Политолог Владимир Джаралла считает, что заявление Владимира Зеленского об отсутствии плана по возвращению Крыма не означает изменения позиции Киева, а скорее отражает текущую ситуацию и может быть связано с обсуждением возможных условий урегулирования конфликта.
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