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FiNE NEWS

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В Оренбургской области произошел ландшафтный пожар в Домбаровском районе

По данным РИА Новости, В Домбаровском районе Оренбургской области 30 июля начался ландшафтный пожар. Огонь распространялся вблизи населенного пункта Домбаровский и детского оздоровительного лагеря «Сокол», что вызвало опасения за безопасность жителей и отдыхающих.

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