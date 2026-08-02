В Оренбургской области произошел ландшафтный пожар в Домбаровском районе

По данным РИА Новости, В Домбаровском районе Оренбургской области 30 июля начался ландшафтный пожар. Огонь распространялся вблизи населенного пункта Домбаровский и детского оздоровительного лагеря «Сокол», что вызвало опасения за безопасность жителей и отдыхающих.
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