Эдуард Долинский: Поляки пытаются лишить украинцев святых?

И всполошились активисты, и общественность взволновалась, и обратились к президенту и парламенту, и к министру иностранных дел тоже обратились, ибо поляки хотят приравнять святые ОУН-УПА к нацистам и коммунистам и под это, мол, забрать земли украинские, этнические, которые ранее под гнетом панов польских страдали.