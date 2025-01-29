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Эдуард Долинский: Поляки пытаются лишить украинцев святых?

Эдуард Долинский: Поляки пытаются лишить украинцев святых?

И всполошились активисты, и общественность взволновалась, и обратились к президенту и парламенту, и к министру иностранных дел тоже обратились, ибо поляки хотят приравнять святые ОУН-УПА к нацистам и коммунистам и под это, мол, забрать земли украинские, этнические, которые ранее под гнетом панов польских страдали.

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