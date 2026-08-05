Общественники Ямала поделились опытом наблюдения за выборами с коллегами из УрФО

На Ямале следить за проведением предстоящих выборов будут более 600 общественных наблюдателей. Общественная палата ЯНАО проводит в муниципалитетах округа соответствующие семинары для граждан, сообщается на сайте организации.
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