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Красный Север

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Общественники Ямала поделились опытом наблюдения за выборами с коллегами из УрФО

Общественники Ямала поделились опытом наблюдения за выборами с коллегами из УрФО

На Ямале следить за проведением предстоящих выборов будут более 600 общественных наблюдателей. Общественная палата ЯНАО проводит в муниципалитетах округа соответствующие семинары для граждан, сообщается на сайте организации.

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