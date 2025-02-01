В Алтайском крае муж и жена создали ОПГ с оборотом в миллиарды рублей

Незаконным путем преступники заработали 48 млн В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела о крупном экономическом преступлении, совершенном организованной группировкой, сообщает "МК Барнаул" со ссылкой на региональное МВД.
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