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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Алтайском крае муж и жена создали ОПГ с оборотом в миллиарды рублей

В Алтайском крае муж и жена создали ОПГ с оборотом в миллиарды рублей

Незаконным путем преступники заработали 48 млн В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела о крупном экономическом преступлении, совершенном организованной группировкой, сообщает "МК Барнаул" со ссылкой на региональное МВД.

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