Ракицкий покинет «Шахтер»

Руководство «Шахтера» не намерено подписывать новый контракт с Ярославом Ракицким. Экс-защитник «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий в скором времени покинет «Шахтер», сообщает обозреватель и инсайдер Игорь Бурбас.