Ракицкий покинет «Шахтер»

Руководство «Шахтера» не намерено подписывать новый контракт с Ярославом Ракицким. Экс-защитник «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий в скором времени покинет «Шахтер», сообщает обозреватель и инсайдер Игорь Бурбас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии