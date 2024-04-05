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Амурские семьи бесплатно получат пожарные извещатели

Амурские семьи бесплатно получат пожарные извещатели

Согласно информации пресс-службы Губернатора Амурской области Василия Орлова, в рамках программы постановки пожарных извещателей в домах и квартирах многодетных семей и родственников участников СВО будет установлено более 21 тысячи приборов.

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