Амурские семьи бесплатно получат пожарные извещатели

Согласно информации пресс-службы Губернатора Амурской области Василия Орлова, в рамках программы постановки пожарных извещателей в домах и квартирах многодетных семей и родственников участников СВО будет установлено более 21 тысячи приборов.
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