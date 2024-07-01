Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 486 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    носорогие животные пожизненно наглые , вороватые и подлыеАрмения "положила...
  • Стэйси
    Потомучто мы толерантные до ужаса с дырявыми границами и законамиПравоохранители в...
  • Alex Nемо
    Повесится и на сопле можно, ну или утонуть как минимум..."Там запрещено, а...

Подмога в зону операции: Пхеньян отправляет отряд каменщиков в камуфляже

Подмога в зону операции: Пхеньян отправляет отряд каменщиков в камуфляже

В последние дни все чаще мелькает в интернете информация о том, что строители из Северной Кореи могут частично вытеснить мигрантов из Средней Азии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Симоненко
Прекрасная новость! Северо-корейцы это мощнейшая сила! По всем направленим! Это не средневековые среднеазиатские дикари! Это трудолюбивые, дисциплинированные, грамотные, надёжные люди и работники! И дисциплиной, ответственностью, трудолюбием превосходят любых, в том числе европейских и наших, специалистов! А уж нетребовательностью, неприхотливостью любых &quot;спецов&quot; из любых &quot;чуркестанов&quot; заткнут за пояс! Можно и НУЖНО вымести к чёртовой матери чурок из России и заменить их северо-корейцами! Вот с ними, с северо-корейцами, мы &quot;кашу сварим&quot;! С ними и бандеро-европейский укро- фашисто-стан в катух для свиней превратим и одичавших халявшиков - саложёров туда загоним!
Ответить
2 час.
Лена Елена
Своим сначала надо дать работу.
Ответить
1 час.
александр петров
&quot;Автор шпион или предатель&quot;?!!! Та не. Этот кандидат или сбежавший клиент палаты №6!!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх