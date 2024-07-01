Подмога в зону операции: Пхеньян отправляет отряд каменщиков в камуфляже

Валерий Симоненко

Прекрасная новость! Северо-корейцы это мощнейшая сила! По всем направленим! Это не средневековые среднеазиатские дикари! Это трудолюбивые, дисциплинированные, грамотные, надёжные люди и работники! И дисциплиной, ответственностью, трудолюбием превосходят любых, в том числе европейских и наших, специалистов! А уж нетребовательностью, неприхотливостью любых "спецов" из любых "чуркестанов" заткнут за пояс! Можно и НУЖНО вымести к чёртовой матери чурок из России и заменить их северо-корейцами! Вот с ними, с северо-корейцами, мы "кашу сварим"! С ними и бандеро-европейский укро- фашисто-стан в катух для свиней превратим и одичавших халявшиков - саложёров туда загоним!