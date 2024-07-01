В последние дни все чаще мелькает в интернете информация о том, что строители из Северной Кореи могут частично вытеснить мигрантов из Средней Азии.
Подмога в зону операции: Пхеньян отправляет отряд каменщиков в камуфляже
Комментарии
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Валерий Симоненко
Прекрасная новость! Северо-корейцы это мощнейшая сила! По всем направленим! Это не средневековые среднеазиатские дикари! Это трудолюбивые, дисциплинированные, грамотные, надёжные люди и работники! И дисциплиной, ответственностью, трудолюбием превосходят любых, в том числе европейских и наших, специалистов! А уж нетребовательностью, неприхотливостью любых "спецов" из любых "чуркестанов" заткнут за пояс! Можно и НУЖНО вымести к чёртовой матери чурок из России и заменить их северо-корейцами! Вот с ними, с северо-корейцами, мы "кашу сварим"! С ними и бандеро-европейский укро- фашисто-стан в катух для свиней превратим и одичавших халявшиков - саложёров туда загоним!
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2 час.
Лена Елена
Своим сначала надо дать работу.
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1 час.
александр петров
"Автор шпион или предатель"?!!! Та не. Этот кандидат или сбежавший клиент палаты №6!!
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1 час.
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