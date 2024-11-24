Забайкалец потерял почти 3 млн рублей на покупке грузовика Isuzu в интернете

Забайкалец потерял крупную сумму денег при покупке грузовика Isuzu Forward через Интернет.Управление МВД Забайкалья сообщает, что в августе текущего года 66-летний житель Нерчинско-Заводского района стал жертвой мошеннической схемы.
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