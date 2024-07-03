👍 В Бахчисарайском районе начали сбор малины и ежевики Плодово-ягодными культурами в Крыму засажено более 152 гектаров.
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👍 В Бахчисарайском районе начали сбор малины и ежевики Плодово-ягодными культурами в Крыму засажено более 152 гектаров.