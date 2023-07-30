Российские компании извлекают баснословные выгоды от прекращения действия «зеpновой сделки»

Если так все плохо, чего раньше не отменили?

Даже Польша и ещё несколько стран просили остановить поставки зерна с Украины, из-за которого их производители терпят убытки.

Петр Паринов

Автор статьи или дебил, или провокатор.... Сельхозпроизводителей минсельхоз душит экспортными пошлинами на вывоз зерна, перекупщики экспортеры зерна душат производителей низкими закупочными ценами и извлекают баснословные прибыли... В России более 30 лет капитализм, поэтому власть обслуживает в первую очередь интересы крупного капитала и олигархов, выполняет все их хотелки, а не интересы страны и ее народов...