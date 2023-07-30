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Российские компании извлекают баснословные выгоды от прекращения действия «зеpновой сделки»

Российские компании извлекают баснословные выгоды от прекращения действия «зеpновой сделки»

В июле Эрдоган с гордостью заявил международным СМИ о том, что смог уговорить российскую сторону на продление зерновой сделки, и это сразу после освобождения сами понимаете кого.

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Комментарии
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Нина Михалькевич
Если так все плохо, чего раньше не отменили?
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6 час.
Владимир Козлов
Даже Польша и ещё несколько стран просили остановить поставки зерна с Украины, из-за которого их производители терпят убытки.
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3 час.
Петр Паринов
Автор статьи или дебил, или провокатор.... Сельхозпроизводителей минсельхоз душит экспортными пошлинами на вывоз зерна, перекупщики экспортеры зерна душат производителей низкими закупочными ценами и извлекают баснословные прибыли... В России более 30 лет капитализм, поэтому власть обслуживает в первую очередь интересы крупного капитала и олигархов, выполняет все их хотелки, а не интересы страны и ее народов...
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1 час.

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