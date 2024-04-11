Свердловскую область накроет циклон «Ванесса»

Сегодня Свердловскую область придет циклон «Ванесса», который принесет с собой тепло. «В четверг на территорию Свердловской области начнет поступать теплая воздушная масса, распространяющаяся в передней части циклона, который в европейской классификации получил имя Vanessa.
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