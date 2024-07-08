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Новости экономики России

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Акции Foxconn резко подорожали на фоне рекордной выручки

Акции Foxconn Technology Group резко выросли после того, как компания объявила о рекордной выручке во втором квартале благодаря буму спроса на серверы с искусственным интеллектом и представила воодушевляющие прогнозы на вторую половину года, пишет издание MarketWatch.

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