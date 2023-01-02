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Кристапс Порзингис устроил словесную перепалку с Джо Инглсом

Кристапс Порзингис устроил словесную перепалку с Джо Инглсом

Бигмен «Уизардс» Кристапс Порзингис устроил словесную перепалку с форвардом «Бакс» Джо Инглсом. Эпизод произошел в первой четверти, когда латыш был недоволен тем, что упал на паркет в борьбе с австралийцем.

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