Кристапс Порзингис устроил словесную перепалку с Джо Инглсом

Бигмен «Уизардс» Кристапс Порзингис устроил словесную перепалку с форвардом «Бакс» Джо Инглсом. Эпизод произошел в первой четверти, когда латыш был недоволен тем, что упал на паркет в борьбе с австралийцем.
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