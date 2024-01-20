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На Украине заявили о технологическом прорыве России

На Украине заявили о технологическом прорыве России

Украинский эксперт по аэроразведке Берлинская испугалась прорывных дронов России Новейшие российские дроны принесут Вооруженным силам Украины (ВСУ) большие проблемы, заявила директор Центра поддержки аэроразведки страны Мария Берлинская во время эфира на YouTube-канале украинской журналистки Натальи Мосейчук.

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