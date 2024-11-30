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Закон, порядок, государство

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В Новосибирске сотрудники полиции провели встречу участников проекта «Движение на опережение» с известным российским пловцом Павлов Кабановым

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области совместно Новосибирским центром высшего спортивного мастерства в рамках реализации мероприятий блока «Спорт в нашей жизни» проекта по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и подростков «Движение на опережение» организовано мероприятие «Олимпийская аллея.

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