СМИ: в Афганистане завершили спасательную операцию на месте крушения Falcon 10

Военно-воздушные силы, сформированные движением "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация), завершили проведение поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Falcon 10 с россиянами на борту.
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