AP: Еще две военные базы США в Сирии подверглись ударам БПЛА

«Исламское сопротивление Ирака», в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило о нанесении ударов дронами по американским военным базам в САР близ нефтяного месторождения «Аль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор и в Эш-Шаддаде в провинции Хасеке.