Далеко бьющие планы: какое шоу готовит Зеленский для Генассамблеи ООН

Владимир Зеленский хочет использовать визит в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН для продвижения своего «плана победы» и «формулы мира», которая не находит поддержки среди большинства стран земного шара.
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