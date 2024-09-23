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  • Чак
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    У "писателя" гугель переводчик заблокирован наверное. Или приучают. Следующая статья на таджикском будет. Надо ж учит...Serbian President...
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Далеко бьющие планы: какое шоу готовит Зеленский для Генассамблеи ООН

Далеко бьющие планы: какое шоу готовит Зеленский для Генассамблеи ООН

Владимир Зеленский хочет использовать визит в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН для продвижения своего «плана победы» и «формулы мира», которая не находит поддержки среди большинства стран земного шара.

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