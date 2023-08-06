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Ходаковский: военные Украины, пошедшие в атаку на Урожайное, форсировали реку, но решить поставленную задачу не смогли

Украинские военнослужащие, пошедшие в атаку на населенный пункт Урожайное, форсировали реку, однако решить поставленную задачу не смогли.

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