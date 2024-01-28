Синнер стал первым итальянским теннисистом, выигравшим Australian Open

Итальянский теннисист Янник Синнер стал триумфатором Australian Open 2024 года. В финальном матче на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне 22-летний итальянец обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.