Американский вице-адмирал: Климат и политические проблемы на Ближнем Востоке сдерживают прогресс беспилотного флота в водах региона

Тестируемые военно-морскими силами США беспилотные катера, морские дроны, хорошо показывают себя на испытаниях в Америке, но при попытках задействования в водах Ближнего Востока их эффективность значительно снижается.
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