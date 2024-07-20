Autonews: дилеры советуют купить авто до 1 октября из-за роста утильсбора

Ожидается стремительный рост цен на новые автомобили не локализованных марок осенью в России. Причиной этому станут планы правительства увеличить утилизационный сбор с 1 октября, об этом информирует Autonews.
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