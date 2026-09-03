Что следует понимать под победой в СВО?

В последние несколько недель слово «мобилизация» можно услышать все чаще – о её вероятности говорят некоторые военблогеры и эксперты, её «предрекает» противник, её опровергают российские чиновники, причем с регулярностью где-то раз в неделю.
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