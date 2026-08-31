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ЦБ повысил курс доллара на 1 сентября

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 1 сентября 2026 года. Курс доллара повышен до 86,37 рубля, тогда как 29 августа он составлял 85,6 рубля.

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