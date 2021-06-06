А.Кадыкчанский: на самом деле Великая Тартария была!

В последнее время тема существования сибирской метрополии, которую в западных источниках называли "Великой Тартарией", явно подвергается активному прессингу со стороны тех сил, которым не выгодно, чтобы мы докопались до правды о нашей истории.
В последнее время тема существования сибирской метрополии, которую в западных источниках называли "Великой Тартарией", явно подвергается активному прессингу со стороны тех сил, которым не выгодно, чтобы мы докопались до правды о нашей истории.
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