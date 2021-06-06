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А.Кадыкчанский: на самом деле Великая Тартария была!

А.Кадыкчанский: на самом деле Великая Тартария была!

В последнее время тема существования сибирской  метрополии, которую в западных источниках называли "Великой Тартарией", явно подвергается активному прессингу со стороны тех сил, которым не выгодно, чтобы мы докопались до правды о нашей истории.

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Сивый_Конь Огнинский
Ставлю Автору плюс за галиматью о Великой Тартарии, которая была в Божественном Проекте, но никогда которой не было на Земле. Плюс за то, что Автор ярко показал, с какой малограмотности и Дикости начала Обожаться Земная Цивилизация. Презренные, непосвященные дикари = "волхвы" и иже с ними малограмотные в Ведах шалопаи, типа Кадыкчанского, Сидорова и др., придумают себе то Инопланетное переселение, то Божественный Уровень Развития, позволяющий сбивать Луны, то возможности Генной Инженерии на Земле, то присвоение себе уже Божественной Тартарии в позорно диком виде, от которой сохранилась одна только карта. Одна только карта! Хотя-бы еще сохранились Чертежи Генетических Лабораторий, Механизмов, Сталилитейных Городов и Разработок! Однако, кроме своих Чучелов, которые выдаются за Богов Небесных, у наших "Тархтарцев" на Земле нет! Сгнило все! Осталась только одна карта! Впрочем, не одна Карта, а извращенное её понимание, с присвоением себе Божественного Статуса. Земная Обезьяна примеряет себе Межпланетный шлем! Кргда же в России Высокопосвященные, грамотные Волхвы скажут свое Ведическое Слово о Великой Тартарии в наши Дни Сварожьего Рассвета?? Познавательные Дискуссии здесь: http://bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=609525.0

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