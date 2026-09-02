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Царьград

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Командир ВСУ приказал убить двоих из-за жалоб на пытки

Командир ВСУ приказал убить двоих из-за жалоб на пытки

Командир батальона ВСУ "Волки Да Винчи" приказал через открытый радиоканал устранить двоих военнослужащих за жалобы на пытки и поборы.

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