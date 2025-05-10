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Пушков: визит Германии в Киев 9 мая подтверждает их планы воевать с Россией

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался относительно заявления нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о готовности поддерживать режим Владимира Зеленского «столько, сколько потребуется».

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