В Калуге проходит выставка конструктора "Легоу"

С 17 июля по 18 августа в Калуги пройдет выставка конструктора "Легоу" Привезут известные мировые скульптуры, картины, памятники архитектуры, фигуры популярных героев: миньоны, Марио и другие известные персонажи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии