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В Калуге проходит выставка конструктора "Легоу"

В Калуге проходит выставка конструктора "Легоу"

С 17 июля по 18 августа в Калуги пройдет выставка конструктора "Легоу" Привезут известные мировые скульптуры, картины, памятники архитектуры, фигуры популярных героев: миньоны, Марио и другие известные персонажи.

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