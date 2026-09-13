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ТАСС

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Боец Галета: ВС РФ обезвредили БПЛА ВСУ на запорожском направлении

Боец Галета: ВС РФ обезвредили БПЛА ВСУ на запорожском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. "Днепр" обнаружил и обезвредил украинские БПЛА самолетного типа со взведенной боевой частью на запорожском направлении, рассказал ТАСС военнослужащий группировки войск с позывным Галета.

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