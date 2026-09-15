В Архангельске 4 автобуса изменят маршруты с 15 сентября

В Архангельске автобусы четырех маршрутов изменят схему движения с 15 сентября. Речь идет о рейсах № 12, 54, 60 и 134, конечная остановка которых располагалась у Морского-Речного вокзала.
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