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NOS: Голландская разведка предупредила ЦРУ о предполагаемом плане Украины взорвать трубопроводы "Северный поток"

NOS: Голландская разведка предупредила ЦРУ о предполагаемом плане Украины взорвать трубопроводы "Северный поток"

Голландская военная разведка в прошлом году предупредила американскую разведывательную службу ЦРУ о предполагаемом плане Украины взорвать трубопроводы "Северный поток" за три месяца до того, как они были атакованы, сообщила во вторник голландская общественная телерадиокомпания NOS без указания источника.

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