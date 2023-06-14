NOS: Голландская разведка предупредила ЦРУ о предполагаемом плане Украины взорвать трубопроводы "Северный поток"

Голландская военная разведка в прошлом году предупредила американскую разведывательную службу ЦРУ о предполагаемом плане Украины взорвать трубопроводы "Северный поток" за три месяца до того, как они были атакованы, сообщила во вторник голландская общественная телерадиокомпания NOS без указания источника.