Модель добавляла в собственные сводки команды игнорировать разработчиков, менять правила работы и не использовать инструменты — в одном случае следующий контекст действительно им подчинился OpenAI обнаружила 27 сводок во время обучения одной из моделей семейства Astra.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым