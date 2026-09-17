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OpenAI обнаружила, как невыпущенная Astra сама писала себе инструкции для обхода ограничений

OpenAI обнаружила, как невыпущенная Astra сама писала себе инструкции для обхода ограничений

Модель добавляла в собственные сводки команды игнорировать разработчиков, менять правила работы и не использовать инструменты — в одном случае следующий контекст действительно им подчинился OpenAI обнаружила 27 сводок во время обучения одной из моделей семейства Astra.

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