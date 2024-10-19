Выборы 2024 года в Грузии станут историческими — «Консервативное движение»

Парламентские выборы 26 октября будут иметь историческое значение, сравнимое лишь с немногими решающими событиями нашей истории, заявил лидер «Консервативного движения» Грузии Георгий Кардава 18 октября в эфире телеканала «Альт-инфо».
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