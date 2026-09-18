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Царьград

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Наука выявила наследственную мутацию, повышающую риск рака в 25 раз

Наука выявила наследственную мутацию, повышающую риск рака в 25 раз

Ученые, исследовав генетические данные 3,3 млн человек Европы, выявили мутацию EGFR T790M, которая увеличивает риск рака легких в 25 раз.

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