«Пусть убивают русских, лишь бы в Азии было спокойно»: Колясников прокомментировал заявление депутата о мигрантах

Пусть репу начешут этому Васильеву, тогда он по другому запоёт! А то, небось, ездит на мерседесе по Москве с мигалками, да ещё и с охраной!

BN

Boris Nevzorov

До какого маразма может дойти генерал! Может когда-то блистал умом, все же до генерала дошел., хотя в последнее время, после расследований А, Рэмовича, вера в умный патриотизм генералов (не всех) пошатнулась. Если это он сморозил ошибочно, то тогда ещё ничего,хотя лидеру Единой России в ГД такое не позволительно. Что народ подумает о ЕР? А поскольку в ГД большинство ЕР и если они принимают решения против своего народа. Это же надо думаться, взять к себе бандитов из-за. границы. Этакий подарок русскому народу?! НАМ НУЖНА ТАКАЯ ДУМА?