Депутат Госдумы глава фракции Единая Россия Владимир Васильев сделал резонансное заявление по поводу бесконтрольного ввоза мигрантов из Средней Азии в Россию.
«Пусть убивают русских, лишь бы в Азии было спокойно»: Колясников прокомментировал заявление депутата о мигрантах
Комментарии
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Ч
Чужестранка
Пусть репу начешут этому Васильеву, тогда он по другому запоёт! А то, небось, ездит на мерседесе по Москве с мигалками, да ещё и с охраной!
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1 час.
BN
Boris Nevzorov
До какого маразма может дойти генерал! Может когда-то блистал умом, все же до генерала дошел., хотя в последнее время, после расследований А, Рэмовича, вера в умный патриотизм генералов (не всех) пошатнулась. Если это он сморозил ошибочно, то тогда ещё ничего,хотя лидеру Единой России в ГД такое не позволительно. Что народ подумает о ЕР? А поскольку в ГД большинство ЕР и если они принимают решения против своего народа. Это же надо думаться, взять к себе бандитов из-за. границы. Этакий подарок русскому народу?! НАМ НУЖНА ТАКАЯ ДУМА?
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1 час.
РР
Русский Россиянин
Диверсанты в виде депутатов и членов правительства сидят во власти, надо привлекать их к уголовной ответственности, за геноцид местного населения со стороны инородцев, который они лоббируют, а мы всё слушаем их бредни
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56 мин.
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