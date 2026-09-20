«Две недели в гипсе»: Некрасов травмировал руку на разминке контрольных прокатов

Анна Щербакова и Егор Гончаров столкнулись с Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.
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