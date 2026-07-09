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Пронедра

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Меланотан для загара изменяет родинки и тревожит врачей-дерматологов

Меланотан для загара изменяет родинки и тревожит врачей-дерматологов

На фоне роста популярности тренажёрного «биохакинга» в сети набирает обороты практика использования меланотана II — незарегистрированного синтетического пептида, который вводится подкожно или распыляется назально для стимуляции выработки меланина и получения загара без солнца.

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