Меланотан для загара изменяет родинки и тревожит врачей-дерматологов

На фоне роста популярности тренажёрного «биохакинга» в сети набирает обороты практика использования меланотана II — незарегистрированного синтетического пептида, который вводится подкожно или распыляется назально для стимуляции выработки меланина и получения загара без солнца.
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