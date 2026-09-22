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Женская НБА. «Индиана» встретится с «Миннесотой», «Лас-Вегас» примет «Лос-Анджелес» и другие матчи

«Индиана» примет « Миннесоту », «Лас-Вегас» – «Лос-Анджелес». Женская НБА Регулярный чемпионат Вашингтон – Коннектикут 23 сентября .

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