Эффективность членов комитета по стандартизации молока будут оценивать

Необходимо проводить регулярную оценку деятельности организаций — членов Технического комитета 470 ЕЭАС «Молоко и продукты переработки молока» и исключать те, которые работают неэффективно, заявил 30 ноября первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин в ходе заседания Технического комитета, его слова приводит пресс-служба палаты регионов.