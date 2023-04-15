Военное обозрение

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Цена поражения. Безвозвратные потери стран «оси» на Восточном фронте

Цена поражения. Безвозвратные потери стран «оси» на Восточном фронте

Давно отгремели артиллерийские залпы последних сражений Великой Отечественной войны. Егоров и Кантария водрузили над рейхстагом Красное Знамя Победы.

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