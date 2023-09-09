СМИ. Актуальные новости - здесь

107 800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Дегтярев
    терпение такого зомби-населения ещё на 1000 лет хватит......😂😂😂😎.......В Россию везут Аз...
  • Вячеслав Дегтярев
    враг нашей страны - он не наш с таким подходом к экономическому развитию страны......В Россию везут Аз...
  • Игорь Василевский
    Так незаменимый спец с абсолютным незнанием причастных оборотов везет с собой полкишлака. То же незаменимых нахлебник...В Россию везут Аз...

«Да, я — охранитель!»

«Да, я — охранитель!»

Вас приветствует охранитель. Так меня называют в комментариях на «Дзене» периодически набегающие толпы «очень талантливых» людей, некоторые из которых живут в расположенном по соседству полигоне по утилизации ТБО в интересах «НАТО».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Я уж думал,ч то ты  сдохла, падаль  бандеровская, Мыкола Убейсобачко. Ан, нет, смердишь  ещё, поганеь.
Ответить
8 час.
ВЛ
Виктория Лаврентьева
Отключите хама навсегда, пусть гавкает дома в туалете!
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх