Вас приветствует охранитель. Так меня называют в комментариях на «Дзене» периодически набегающие толпы «очень талантливых» людей, некоторые из которых живут в расположенном по соседству полигоне по утилизации ТБО в интересах «НАТО».
«Да, я — охранитель!»
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Я уж думал,ч то ты сдохла, падаль бандеровская, Мыкола Убейсобачко. Ан, нет, смердишь ещё, поганеь.
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8 час.
ВЛ
Виктория Лаврентьева
Отключите хама навсегда, пусть гавкает дома в туалете!
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7 час.
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