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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Модрич впервые забил в Кубке Испании – в своем 13-м сезоне в «Реале». Он провел 30 матчей в турнире и дважды выиграл трофей

«Реал» одержал разгромную победу над «Депортива Минера» (5:0) в 1/16 финала турнира. 39-летний полузащитник забил на 55-й минуте игры и был заменен на 63-й.

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