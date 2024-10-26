Активирован BTC-кошелек бездействующий 14 лет

По данным Whale Alert, одно из старейших вознаграждений за добычу блока Bitcoin пришло в движение. На момент запуска сети, 14 лет назад, можно было просто нажать кнопку, вмонтированную в криптокошелек, чтобы намайнить 50 BTC.
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