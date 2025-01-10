«Снимите это немедленно»: психолог назвала одежду, которая указывает на низкий интеллект; чем ее заменить и создать свежий образ Ольга БезродняяМода – это не только одеяние, но и выражение нашей индивидуальности, восприятия себя и окружающего мира.