Когда стартует сезон катаний на «Медеу»

Новый сезон ледовых катаний на «Медеу» откроется 2 ноября. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, в южной столице 1 ноября состоится запуск катка «Медеу» в техническом режиме, желающие смогут его посетить согласно графику сеансов.